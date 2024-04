– Vi registrerer at regjeringspartiene har lagt inn et forslag om å senke timetallet i årsverket for jordbruket til 1750. Det er en ørliten forbedring, og langt fra godt nok. Vi kan vurdere å stemme for å senke timetallet isolert sett, men vi gir ikke vår velsignelse til helheten, opplyser partiene i en felles uttalelse.

Dermed er det litt usikkert hva som skjer.

Opprinnelig ønsket regjeringspartiene å legge til grunn 1845 timer i et årsverk for bøndene i sin nye inntektsberegning og opptrappingsplan for landbruket.

Dette hadde de støtte fra Høyre og Venstre til, mens SV, Rødt, MDG og KrF sto bak et forslag der timetallet i et årsverk senkes til 1700.

– Vi vil oppfordre regjeringspartiene nok en gang til å stemme for vårt kompromissforslag. Det vil både komme regjeringen og jordbruket godt i møte, i tillegg til å skaffe et bredt flertall som kan stå seg over tid, opplyser SV, Rødt, MDG og KrF.

Timetallet og inntektsberegningen for bøndene har skapt mye debatt, og flere bønder har reagert på at det legges til grunn at de må jobbe mer enn andre.