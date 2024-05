– Vedkommende beskrives som kritisk skadd og er nå kjørt til sykehus med ambulanse, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun har ingen ytterligere informasjon om skadeomfanget per nå, men personen var ved bevissthet da vedkommende ble hentet av ambulansen.

– Det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd. Patruljer på stedet må nå få tid til å jobbe videre med blant annet vitneavhør og innhenting av videoovervåking, sier Aune.

I en melding til pressen opplyser politiet at hendelsen er fanget opp på video og at bilførerens førerkort er tatt i beslag.

De ønsker ikke å gå ytterlige inn på hendelsesforløpet foreløpig.

I en annen melding meldte politiet tidligere søndag ettermiddag at den skadde personen lå under bilen. Operasjonsleder Aure forteller at vedkommende ikke skal ha vært fastklemt.

Området vil være sperret en stund framover slik at politiet får gjort nødvendige undersøkelser.