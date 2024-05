Statsminister Jonas Gahr Støre åpner toppmøtet for ren matlaging i Paris klokken 10.30 i formiddag. Møtet skjer i regi av Det internasjonale energibyrået (IEA) og den norske regjeringen, og blir ledet av Støre sammen med Tanzanias president, Samia Suluhu Hassan og Afrikabanken.

– Når flere i utviklingsland får tilgang til ren og trygg matlaging løser vi mange problemer på en gang, sier Støre i en pressemelding tirsdag morgen.

Årlig fører matlaging over ild til tidlig død og sykdom for flere millioner mennesker. Fremdeles er det slik at nesten fire av fem mennesker i Afrika tilbereder maten sin over åpen ild fra tømmer, kull eller tørkede dyreekskrementer eller andre forurensende kilder.

Barn får gå på skole

På verdensbasis er det 2,3 milliarder mennesker som tilbereder maten sin på denne måten, skrev IEA i en rapport i fjor. IEA har i mange år jobbet for å få flere fra verdens fattige befolkning over på mindre skadelige og mer miljøvennlige måter å lage mat på.

I tillegg til helserisikoen dette representerer for dem som lager maten, spesielt kvinner og barn, fører dette også til avskoging og store utslipp av CO2 og andre klimagasser.

– Det gir store helsegevinster i form av mindre luftforurensing. Det reduserer også klimagassutslipp og avskoging. Og det gjør at barn kan gå på skole i stedet for å hjelpe familien med å sanke ved. Derfor bør verden jobbe for at flere får tilgang på bedre måter å tilberede mat på, sier Støre.

Møter Macron

Norge bidrar med over 500 millioner kroner til prosjektet.

Senere tirsdag vil Støre møte Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Gabriel Attal under møte med de andre topplederne som deltar på konferansen.

Et likestillingsproblem

– Det er på høy tid at noen tar grep, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) om møtet.

Hun viser til de som rammes hardest er kvinner og barn.

– Matlaging over trekull og ved er et helseproblem, et likestillingsproblem og et miljøproblem. Verdenssamfunnet har dessverre ikke prioritert dette høyt nok gjennom tiår, nettopp fordi det først og fremst rammer kvinner i fattige land. Nå har kvinnene, barna og lokalsamfunnene ventet lenge nok, sier Tvinnereim.