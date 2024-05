I tillegg droppes våpenprodusenten L3Harris fordi det lager deler til atomvåpen, skriver E24.

Også et selskap fra den indiske Adani-gruppen droppes fordi er usikkerhet rundt om det fortsatt driver havnevirksomhet i Myanmar.

Ved nyttår hadde oljefondet aksjer for 187 millioner kroner i Weichai Power Co (WP), aksjer for 3,2 milliarder kroner i L3Harris og aksjer for 649 millioner kroner i Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.

Det er Norges Banks hovedstyre som vedtar nedsalg etter de etiske retningslinjene for fondet. Avgjørelsene tas etter anbefalinger fra Etikkrådet.

– Etikkrådet anser at det er en uakseptabel risiko for at WP, ved å delta i fellesforetak med selskaper som produserer militære kjøretøy for myndighetene i Belarus og Russland, medvirker til salg av militært materiell til disse statene, skriver rådet.