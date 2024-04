– Økningen blir fordelt på 6 milliarder kroner til militær støtte og 1 milliard kroner til den sivile delen av programmet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Dette skal bidra til å styrke Ukrainas forsvarslinje og muligheten til å beskytte byer, sykehus og sentral infrastruktur, forklarer Støre.

Støtte til innkjøp av luftvern

Hoveddelen går til luftvern, og Norge skal samarbeide med Tyskland, USA og andre land for å finne luftvernammunisjon og tiltak for bedre beskyttelse av Ukraina.

Støre understreker at luftvernet allerede er produsert, og at det kan bli tilgjengelig for ukrainerne på kort tid.

– Nå handler det om å levere ganske umiddelbart på dette med luftvern. Vi får daglig nyheter om at ukrainere våkner til at boligblokker, sykehus og kraftverk er truffet av russiske missiler. De må kunne forsvare seg mot dette, sier Støre.

Støtten vil også gå til å følge opp det tsjekkiske initiativet for å kjøpe inn artillerigranater som skal brukes langs frontlinjen.

Totalt blir støtten i Nansen-programmet til Ukraina på 22 milliarder kroner i 2024, ifølge forslaget.

Støre sier at denne nye støtten er innenfor rammene av programmet, og det gjøres mulig ved å fremskynde noe av bevilgningene fra senere år.

– Det vil si at det gjenstår om lag 35,5 milliarder kroner av de opprinnelige 75 milliarder kronene i programmet, sier han.

Åpner for mer senere

Det var et samlet storting som i fjor ble enige om å sette av 75 milliarder kroner over fem år. Støre holder det åpent om den totale rammen kan økes senere. Nansen-programmet omfatter perioden 2023–2027.

– Så vil vi diskutere med Stortinget hvordan vi håndterer de kommende årene når vi nærmer oss. Det vil vi gjøre i nær dialog, sier han.

Støre hadde kalt inn til samtale med de parlamentariske lederne på Stortinget for å kunngjøre forslaget. Han har mange ganger tidligere framhevet den brede enigheten som en stor styrke for Nansen-programmet.

Støre varslet at han i midten av juni vil legge fram en sikkerhetspolitisk redegjørelse for Stortinget. Han vil også ta opp tråden med de parlamentariske lederne mot slutten av sommeren.

Venstre ønsker mer

Venstre-leder Guri Melby har tatt til orde for at Norge burde gi atskillig mer, og har vist til at Danmark har en totalramme på 130 milliarder kroner i sitt program.

– I dag er jeg forsiktig optimist. Det regjeringa kommer med, er en start, men vi må få på plass mye mer, sier Melby.

Hun sier man vil trenge en økt ramme for Nansen-programmet, og at Venstre vil fortsette å presse på for dette.

– Norge står i en helt spesiell finansiell situasjon sammenlignet med resten av Europa. Da må vi bidra med det vi kan, sier hun.

KrF-leder Olaug Bollestad sier at hun forventer at det kommer økte bevilgninger utover det regjeringen fremskynder ifra rammen av den nåværende Nansen-pakken.

– KrF vil styrke støtten til Ukraina og vil være konstruktive i videre forhandlinger i Stortinget. Mange millioner ukrainere har behov for humanitær hjelp, og tusenvis av ukrainske skoler er bombet. Behovet er enormt for Ukraina, for Europa og for oss i Norge, sier Bollestad.