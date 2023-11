Det er Arbeiderpartiet selv som har foretatt undersøkelsen, og de har delt tallene med FriFagbevelse.

Undersøkelsen viser at Ap ikke får mer enn 29 prosent av stemmene blant LO-medlemmene. Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror Arbeiderpartiets glansdager blant fagforeningens medlemmer er over.

– Trenden er negativ over tid for Ap i LO, og situasjonen er ikke det den en gang var. Fagbevegelsen stemmer ikke lenger i blokk på partiet. Vi kommer ikke dit igjen.

Venstresiden ellers lider. For fire år siden fikk de 70 prosent av stemmene blant medlemmene. Siden det valget har Senterpartiet kollapset fra 18 til 4 prosent. Venstresiden totalt ligger på 52 prosent, noe som betyr at høyresiden er nesten like store.

FriFagbevegelse skriver at de gjentatte ganger har bedt Ap om tallene som viser hvordan stemmene blant LOs medlemmer fordeler seg på de borgerlige partiene. Det har ikke Ap delt.