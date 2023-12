I de siste tiårene har antallet dollarmilliardærer i verden svulmet opp, mye takket være den nyskapningen og utviklingen som skjer i de gigantiske teknologiselskapene.

Men i sin niende årsrapport om klodens rikeste merker USB seg en markant endring i utviklingen av store formuer.

– Arvingene rykker opp. Årets rapport viser at flertallet av milliardærene har konsolidert sin rikdom gjennom arv, snarere enn entreprenørskap, sier lederen for USBs avdeling for global forvaltning, Benjamin Cavalli.

Han regner med at tendensen vil styrke seg de kommende 20 år ved at dagens over 1000 milliardærer skal sende sine enorme formuer videre til sine barn. Oversikten omfatter milliardærer som er over 70 år, og som derfor er aktuelle som arvelatere.

Den sveitsiske storbanken opplyser at det per april i år var 2544 milliarder i verden, en økning på 7 prosent. Nye milliardærer som fikk formuer via arv, utgjorde 53 personer, mens 84 personer skapte sine milliardformuer gjennom arbeid, heter det.