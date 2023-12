– Han reagerte med voldsom spenning og ubeskrivelig lettelse, sier Bråstein til VG.

Advokaten sier Vassbakk de siste to årene har fortalt at han har levd i et mareritt som han har håpet han skulle våkne fra. Til NRK sier han at klienten ikke greide å stå på beina, og at han heldigvis hadde en stol å sette seg i, da frikjennelsen var et faktum.

– Lettelse tror er et bedre begrep enn seier. Han tok opp med oss at det fremdeles er ung jente som har miste livet i denne saken, og han tok opp med oss at han tenker på de pårørende, sier Bråstein til NRK.

Forsvareren sier det vil komme et rettslig etterspill, men vil ikke kommentere hvor fort og hvordan.