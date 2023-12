Ektemannen Taghi Rahmani og barna Ali og Kiana ble møtt av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen og Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad på Oslo lufthavn, skriver NRK.

Det er de to tvillingsøsknene på 17 år som skal ta imot nobelprisen på vegne av sin mor, samt holde tale under nobelseremonien i Oslo rådhus 10. desember. I tillegg til å delta på de offisielle nobelarrangementene skal familien blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kongeparet og kronprinsparet.

Prisvinnerens familie har siden 2012 bodd i eksil i Frankrike.

Mohammadi får fredsprisen for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og kampen for menneskerettigheter og frihet for alle.