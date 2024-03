Bakgrunnen er et Facebook-innlegg Amundsen skrev 7. og 8. mars og påfølgende kommentarer i kommentarfeltet. Der kom det flere uttalelser om arabere, islam og kvinner.

Amundsen sa 10. mars fra seg vervet som leder i justiskomiteen etter de omstridte kommentarene.

Uken etter ble det kjent at politiet åpnet etterforskning etter å ha fått inn flere anmeldelser mot Amundsen fra personer som mente uttalelsene var rasistiske.

Politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh i Oslo politidistrikt opplyste tirsdag til NTB at saken fremdeles var under etterforskning og at Amundsen fortsatt ikke ønsket å forklare seg til politiet.

– Det han gjorde, skapte stor skuffelse og sterke reaksjoner i partiet, sa Sylvi Listhaug i en kommentar samme dag som Amundsen trakk seg.

Alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per-Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sier leder Anni Skogman i Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg i en pressemelding.

I organisasjonsutvalgets behandling av saken har Amundsen selv hatt mulighet til å uttale seg. Det er en rett han har benyttet seg av, opplyser partiet.

– Vi oppfatter at Amundsen har forstått at dette ikke skulle ha skjedd, og lovet at det ikke vil skje igjen. Det har vært en del av vår vurdering når vi har fattet vårt vedtak og vurdert om han skal kunne velges til verv i Fremskrittspartiet i fremtiden, forklarer Skogman.

Får ikke delta på landsmøtet

Vedtaket betyr at Amundsen, som representerer Troms på Stortinget, ikke vil kunne være delegat til landsmøtet, være medlem av landsstyret, medlem av årsmøter i fylkes- og lokallag, samt observatør i Troms Frp fylkesstyre ut året. Han får heller ikke lov til å delta på møter, kurs og konferanser i partiets regi fram til 31. januar nese år.

– Dette er samlet en streng reaksjon, sier Skogman.

53 år gamle Amundsen fra Harstad i Troms har ved utgangen av denne valgperioden vært innvalgt på Stortinget i 16 år. Han var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2013 til 2016 og justisminister i Erna Solbergs regjering fra desember 2016 til januar 2018.

NTB har kontaktet Per-Willy Amundsen for en kommentar tirsdag kveld, men han har foreløpig ikke svart.