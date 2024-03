Det ble brukt kniv under ranet, opplyser politiet. Men da de to ble tatt, fant ikke politiet noen kniv på dem.

– Politiet har pågrepet to personer mistenkt for gjerningen. Vi fant ikke kniv på dem under ransaking. Ingen er fysisk skadd. De pågrepne er de samme personene som tidligere i dag ble anmeldt for besittelse kniv i sentrum, melder politiet i Oslo.

Begge de pågrepne er menn i 20-årene, og de kjøres til arresten.

Politiet meldte tidligere tirsdag at de klokken 11.30 hadde fått melding om to personer med kniv inne på Oslo S. Den ene av dem ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.

Ransutbyttet på Skøyen var ifølge politiet en lue av merket Balenciaga. Hodeplagg av dette merket koster vanligvis flere tusen kroner.

En av de mistenkte ranerne hadde på seg en slik lue av samme farge som ble stjålet, skriver politiet.