Norstat har gjennomført undersøkelsen på vegne av NRK i et representativt utvalg på 1000 mennesker.

To av tre svarer at de ikke har brukt noen av KI-tjenestene, mens 4 prosent svarer at de ikke vet.

Den klart mest vanlige tjenesten som brukes, er ChatGPT. Omtrent en firedel svarer at de har brukt verktøyet. ChatGPT er en språkmodell som bruker kunstig intelligens for å forstå, lage og forbedre menneskelig tekst.

Blant dem mellom 18 og 29 år har 60 prosent brukt tjenesten til skole, studier eller jobb. I samme aldersgruppe svarer hver tredje de ikke har brukt noen av tjenestene.

Blant de aller eldste – i gruppen 80–99 år – svarer 5 prosent at de også har brukt ChatGPT det siste året. Blant dem mellom 70 og 79 er andelen 4 prosent, ifølge målingen.