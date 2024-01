Flere av de store oljeselskapene går kraftig ned som følge av oljeprisfallet. Equinor og Aker BP gikk ned med henholdsvis 4,48 prosent og 4,02 prosent. Også Vår Energi gikk ned med 4 prosent.

Resten av de mest omsatte aksjene mandag har imidlertid hatt en bedre dag. Frontline steg med 1,29 prosent, mens DNB endte opp 0,42 prosent.

Oljeprisene falt som følge av Saudi-Arabias kutt på 2 dollar i de offisielle salgsprisene til kunder i Asia for februar, skriver E24. Nordsjøolje omsettes i 17-tiden mandag for rett under 76 dollar fatet, ned 3,5 prosent for dagen.

Resten av de toneangivende børsene i Europa har hatt en bedre handelsdag enn Oslo Børs. DAX-indeksen i Frankfurt er opp 0,69 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med 0,37 prosent. FTSE i London gikk ned 0,04 prosent.