Det melder VG. Direktoratet vil ha stans i adopsjonene fram til en omfattende gransking av adopsjoner er gjennomført.

– Vår vurdering er at risikoen for ulovligheter er reell, og at den er på et nivå som gjør at vi anbefaler midlertidig stans fram til utvalget leverer sin rapport og gir anbefalinger om hvordan et eventuelt framtidig adopsjonssystem bør se ut, sier Bufdir-direktør Hege Nilssen.

Det er opp til Barne- og familiedepartementet å bestemme om de skal følge anbefalingen.