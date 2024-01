– Han slo seg inn gjennom et vindu i en privatbolig der hele familien var hjemme. Der ble det en konfrontasjon med den mannlige eieren av boligen, sier politiadvokat Kristin Bruholt i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var litt etter klokken 19.30 onsdag kveld at politiet meldte om hendelsen på Vesterøya sør for Sandefjord sentrum.

Mannen i 20-årene som brøt seg inn i boligen, ble pågrepet kort tid etter hendelsen og er fremdeles innlagt på sykehus.

– Vi har ikke fått opplysninger om skadeomfanget hans. Det er nok mer alvorlig enn for fornærmede, men ikke livstruende, sier Bruholt.

Vurderer varetekt

I tillegg til redskapet mannen i 20-årene slo seg gjennom vinduet med, var mannen i besittelse av et stikkvåpen. Han er siktet for kroppsskade, og Bruholt sier at han også vil bli siktet for trusler.

– Vi vurderer nå om vi skal be om varetektsfengsling, sier hun.

Det er en relasjon mellom mannen og dem som bor i huset. Foruten mannen i 60-årene, som ble lettere skadd, befant det seg to personer i boligen. Disse to er avhørt, mens den fornærmede mannen avhøres i ettermiddag.

Siktede er foreløpig ikke avhørt.

Pågrepet på togsporet

Bane Nor meldte i 19.20-tiden onsdag at Vestfoldbanen var stengt mellom Sandefjord og Stokke fordi et kjøretøy sperret veien

Et vitne Sandefjords Blad snakket med, sa at det var mye blod i ansiktet og på hendene til føreren og i bilen.

– Han fortalte at han hadde blitt angrepet med hammer og kniv. Han virket stresset og ville ikke ha hjelp av ambulansepersonell, sier vitnet, som kontaktet politiet.

Bruholt bekrefter til NTB at mannen som er siktet for voldsepisoden i boligen, ble pågrepet i bilen på togsporet.

– Men jeg vet ikke årsaken til at bilen befant seg der, sier hun.

Kvinne trolig skadd med stikkvåpen

Klokken 18.45 fikk politiet også melding om en voldshendelse ved Tempokrysset i Sandefjord sentrum.

– Her er det en kvinne i 20-årene som er påført skader, antakelig med et stikkvåpen. Vi vet foreløpig ikke skadeomfanget, sier Bruholt.

En kvinne og en mann i slutten av tenårene, og en mann i 20-årene er pågrepet i saken. Alle tre er fra området.

De tre sitter torsdag ettermiddag i arresten i Sandefjord og skal avhøres i løpet av dagen.

Den fornærmede kvinnen er foreløpig ikke avhørt.

Det skal ikke være noen sammenheng mellom de to hendelsene.