Det svenske selskapet mener at Bane Nors salg av overskuddskapasitet av fiber har påført dem store inntektstap i tillegg til en svekket posisjon i det norske bredbåndsmarkedet. De hevdet også at Bane Nor har gjort god butikk på å leie ut fiberkapasitet som er til overs langs de norske jernbanesporene, skriver Digi.

Globalt Connect krevde totalt 1,9 milliarder kroner i kompensasjon for tort og svie, men i dommen fra Oslo tingrett heter det at kravet ikke er sannsynliggjort fordi Global Connect ikke har fremlagt gode nok beviser. Retten har dermed frifunnet Bane Nor for erstatningskravet.

Selskapet hadde en avtale med Bane Nor som de mener skulle gi dem rettigheter til å selge jernbanefiber i 40 år, men på grunn av et forsinket brev mente Bane Nor at avtalen ikke var fornyet etter en reforhandling. Tingretten mener imidlertid at avtalen ikke kan ansees som opphevet ettersom det statlige selskapet avlyste et møte senest i 2020 med fiberleverandøren.

Samtidig ber de den statlige aktøren om å betale 35 millioner kroner til det svenske infrastrukturselskapet for overfakturering. Bane Nors motkrav på 210 millioner kroner ble også avvist av retten.

Begge partene vil gå grundig gjennom dommen før de eventuelt bestemmer seg for å anke.