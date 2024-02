Det opplyser LO-advokat Atle Sønsteli Johansen i en pressemelding på vegne av Stöckl.

Der kommer det fram at advokatene, sammen med Stöckl, har avklart med Norges Skiforbund at han skal fortsette som trener fram til «han selv beslutter noe annet», heter det i meldingen.

«Når Stöckl har valgt å si så lite som mulig, så er ikke det for å beskytte seg selv. Stöckl har i hele sin karriere lagt vekt på å være åpen og ærlig, men noen ganger kan det, som i denne saken, ramme andre svært hardt. Da velger han å opptre anstendig og ta menneskelige hensyn, selv om han kanskje ville fått mer sympati om hele saken hadde blitt brettet ut. Det som er viktig for Stöckl nå er kun møtet med utøverne som finner sted i nær fremtid. Uavhengig av hva som kommer ut av møtet så vil han være landslagssjef inntil det blir avtalt noe annet med NSF som arbeidsgiver», heter det i uttalelsen fra LO-advokat Sønsteli Johansen.

Nylig sendte utøverne et brev til hoppkomiteen der de uttrykte misnøye med Stöckl.

Utøverrepresentant Johann André Forfang har i en uttalelse til NRK sagt at hopperne ønsker et nytt lederteam inn mot den kommende VM-sesongen.

– Vi kan bekrefte at utøverne samlet har sendt et brev til hoppkomiteen etter skiflygings-VM. Dette handler ikke om resultater. Timingen handler om at vi mener dette ikke kan vente til våren, siden vi ønsker å sette sammen et nytt team inn i VM-sesong, skrev han i uttalelsen.