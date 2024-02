– Det er viktig å lese de lokale ferdselsrådene og sette seg inn i skredproblemene i tillegg til å se på selve graderingen av farevarselet, sier Jannicke Høyem, leder for ressursgruppe skred i Røde Kors Hjelpekorps, i en pressemelding.

Selv om snøskredfaren regnes som moderat i de sentrale fjellstrøkene i Sør-Norge, så er det nettopp under slike forhold at flest liv går tapt. Da lokkes flere ut av bedre vær, ifølge skredekspertene.

– Jeg tror mange senker «guarden» litt for mye når faregraden ikke er ildrød og er ekstra forsiktige når det slås opp at faren for skred er stor. Når skredfaren er på faregrad 2 og 3, kan det fortsatt gå flakskred som er store nok til å begrave et menneske og være livsfarlig, sier Høyem.

Røde Kors oppfordrer skikjørere til å passe seg godt i skredfarlig terreng i og under bratte hellinger.

Tirsdag er det meldt betydelig snøskredfare i hele Finnmark og Troms og i enkelte områder som Voss og Indre Sogn og Hardanger.