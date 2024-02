– Norwegians logo og merkevare er svært godt kjent og verdsatt, og det er vi veldig stolte av. Selv om vi nå fornyer oss, lover vi at kundene våre vil kjenne oss igjen, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for marked og kundeservice i Norwegian.

Utgangspunktet for endringen er delvis drevet av et behov for å tilpasse den visuelle profilen til dagens krav og behovsbruk i markedsføringsarbeidet, forklarer selskapet i en pressemelding.

Oppgraderingen skjer i kjølvannet av at selskapet fylte 20 år i 2022 og i samme anledning staket ut kursen for å bli å bli Europas best likte og mest pålitelige flyselskap.