Russland: Ukrainske enheter har forskanset seg på kullkraftverk utenfor Avdijivka

Ukrainske styrker som har forlatt byen Avdijivka, har forskanset seg på det nærliggende kullkraftverket, ifølge Russlands forsvarsdepartement. Ukraina sa natt til lørdag at de trakk sine styrker ut av byen for å unngå å bli omringet. Byen har vært under hardt russisk press den siste tiden.

– Tiltak blir gjort for å fullstendig renske byen for militante og for å blokkere ukrainske enheter som har forlatt byen og er forskanset på Avdijivka-kraftverket, sier talsmann Igor Konasjenkov i en video publisert på departementets Telegram-kanal.

Kina tar til orde for nye Ukraina-forhandlinger

Kina har jobbet utrettelig for å fremme fredsforhandlinger i Ukraina og ønsker å se forhandlingene starte opp igjen så fort som mulig, ifølge utenriksminister Wang Yi.

I en uttalelse fra Kinas utenriksdepartement heter det at Kina verken er en skaper av Ukraina-krigen eller involvert i den, men at landet likevel ikke har stått passivt og kikket på eller utnyttet den for å tjene sine egne interesser. Kina har et tett samarbeid med Russland, ikke minst på det økonomiske området. Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina og vestlige land innførte sanksjoner, har Kina trappet kraftig opp på importen av russisk energi, og landet har ikke kritisert den russiske invasjonen.

Thailands eksstatsminister er ute av fengsel

Thailands eksstatsminister Thaksin Shinawatra slapp søndag ut av fengsel på prøveløslatelse. 74-åringen kom tilbake til Thailand i sommer etter 15 år i eksil.

Thaksin ble sett i baksetet av en bil sammen med datteren, og eksstatsministeren hadde nakkekrage. Bilen forlot et fengselssykehus der Thaksin har tilbrakt det siste halvåret med et uspesifisert helseproblem. På bilder av ham ser det også ut til at han har høyrearmen i fatle.

Mann omkom i brann i Sarpsborg

En livløs mann ble hentet ut av en brennende bygning i Greåker i Sarpsborg lørdag kveld. Politiet bekrefter at vedkommende er død. I en oppdatering natt til søndag opplyser at den omkomne er en mann i 40-årene. Pårørende er varslet.

Brannen er slukket, og Greåkerveien som var stengt i begge retninger på grunn av brannen, ble åpnet rundt klokken 1.30.

Tredjeplass til Kristoffer Eriksen Sundal i Sapporo

Kristoffer Eriksen Sundal endte på tredjeplass i finaleomgangen i verdenscuprennet i hopp i Sapporo i Japan søndag. Sundal ble beste nordmann også i lørdagens hopprenn, med en sjuendeplass. Sundal hoppet 139,5 meter i første omgang og lå på andreplass bak Domen Prevc fra Slovenia. I finaleomgangen slo han av med halvannen meter til 138 meter og endte på tredjeplass med 261,7 poeng, 11,9 poeng bak vinneren Prevc.

Alle nordmennene kvalifiserte seg til finaleomgangen, men havnet lenger ned på lsiten. Benjamin Østvold ble nest beste nordmann på tiendeplass. Marius Lindvik endte på 15. plass, Johann André Forfang på 24. plass, Sindre Ulven Jørgensen på 26. plass og Robin Pedersen på 28. plass.

Tap for både Zuccarello og Lilleberg i NHL

Mats Zuccarellos Minnesota Wild røk på et overtidstap hjemme mot Buffalo Sabres, mens Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning tapte hele 9–2 mot Florida Panthers.

Wilds kamp mot Sabres var målløs fram til tredje periode, men endte opp med 3-2- tap for Wild etter at kampen gikk til overtidsspill. Lillebergs Lightning scoret i sin kamp åpningsmålet etter bare 24 sekunder, men deretter gikk det trått og topplaget Florida Panthers vant til slutt 9–2.

Både Zuccarello og Lilleberg endte kampen uten målpoeng. Begge hadde ett skudd hver og var på isen i henholdsvis 17 og et halvt og 21 minutter.

Bilbrann i Oslo slukket – politiet mistenker påsettelse

Tre elbiler sto i brann på Årvoll i Oslo natt til søndag. Brannen er slokket, og politiet mistenker at den kan ha vært påsatt.

– Ut ifra spor på stedet og at det ikke har vært spredningsmulighet mellom disse tre bilene, etterforsker vi om brannen(e) er påtent, melder Oslo politidistrikt. Bilene blir tauet inn for kriminalteknisk undersøkelse.

Brannvesenet kom raskt til stedet og har slukket brannen. Det var ikke fare for spredning til bebyggelse, men på grunn av kraftig røykutvikling ba politiet om at beboere i nærheten lukket vinduene.