– Hvis man ikke har evne eller kunnskap til å gjøre egne vurderinger av den lokale skredfaren, anbefaler vi at man holder seg til terreng som er mindre bratt enn 30 grader, sier vaktleder Markus Eckerstorfer i snøskredvarslingen hos NVE til NTB.

Vaktlederen understreker at rådene først og fremst gjelder for skikjørere som skal ferdes utenfor de oppmerkede løypene.

Denne uken er det varslet moderat snøskredfare ved flere populære skiferie-destinasjoner, blant annet i Jotunheimen, Hallingdal og i Hardanger ned til Vest-Telemark.

– Varselet for snøskred her er moderat. Det vil si at det er lokalt ustabile forhold, og at det går an å utløse skred enkelte steder. Vi venter ikke store skred, men likevel store nok til at de vil kunne dekke en hel person, sier Eckerstorfer.

Rådene som kan gjøre deg trygg

Overordnet anbefaler Eckerstorfer at man følger varslene på varsom.no eller i Varsom-appen.

– Der finner man et kart over området man er interessert, og skredterrenget er tegnet inn. Holder man seg utenfor det, er man trygg, sier han.

Ved moderat snøskredfare er det mulig å gjennomføre lokale vurderinger, men Eckerstorfer anbefaler likevel de fleste å være forsiktige.

Årsaken er blant annet at vedvarende svake lag lenger ned i snøoverflaten gjør det vanskelig å vurdere skredfaren fra overflaten.

– Hvis man har litt mer kunnskap og erfaring, kan man forsøke å grave i snøen og gjøre vurderinger ut fra det, men generelt krever forholdene nå at man velger et konservativt rutevalg, sier Eckerstorfer.

Man bør være særlig forsiktig i områder hvor det ligger fersk fokksnø, samt ved skoggrensen og i åpne konvekse heng, står det på varsom.no.

Drønnelyder i fjellet er også en indikator på at skredfaren er stor.

De mest utsatte områdene

Eckerstorfer forteller at snøskredvarslingen allerede har registrert flere personutløste skred i løpet av helgen, både i Indre Sogn og Hallingdal.

Lørdag ble fem personer rammet av et snøskred i Hemsedal. Ingen ble alvorlig skadd, men de involverte mistet noe skiutstyr og måtte få hjelp til å komme seg ut av fjellet, skrev Sørøst politidistrikt om saken.

I disse områdene er det varslet moderat til betydelig snøskredfare mandag:

* Helgeland

* Indre Sogn

* Indre Fjordane

* Jotunheimen

* Hallingdal

* Vest-Telemark

For oversikt over skredfaren i hele landet kan man besøke varsom.no.