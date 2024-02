Mandag kveld meldte regjeringen at både Kautokeino og Nordkapp kommune var kommet på Robek-listen.

Årsaken viste seg å være for sent innlevert årsregnskap for 2022, fordi et revisjonsfirma i Nord-Norge ble utsatt for et dataangrep.

– Da revisjonen skulle revidere vårt årsregnskap, så fikk de et datainnbrudd og var helt handlingslammet, sier kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino kommune til NRK.

Hun synes det er surt å havne under statlig styring når Kautokeino kommune er uforskyldt.

– Vi hadde verken noe med hackingen å gjøre, eller det at revisjonsselskapet da ikke klarte å revidere, slik at vi fikk det behandlet innen fristen.

Kristell K. Herland, rådgiver hos Kommunal- og distriktsdepartementet, skriver i en epost til NRK at vilkårene for å ikke melde disse to kommunene inn i Robek ikke var oppfylt, selv om kommunene ikke har skyld i at regnskapet ble levert etter fristen.

– Årsaken er den negative økonomiske utviklingen som går fram av kommunenes økonomiplaner, sier Herland.