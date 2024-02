Minst 64 drept i Papua Ny-Guinea

Minst 64 menn er drept i det som lokalt politi mener var et bakholdsangrep i et fjellområde i provinsen Enga nord i Papua Ny-Guinea.

Det kan ha dreid seg om den største massakren i øystatens fjellområder i nyere historie og markerer en stor eskalering i en stammekonflikt i regionen, ifølge politiet.

Stammerelatert vold i Enga-regionen har forverret seg siden 2022 da statsminister James Marape ble gjenvalgt.

Navalnyj-sørgende er dømt til fengsel

Over 150 personer er dømt til opptil 14 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet i St. Petersburg under minnemarkeringer for Aleksej Navalnyj. Det viser tall fra en domstol i storbyen.

Den 47 år gamle Kreml-kritikeren døde fredag i en straffekoloni. I tillegg er flere titalls dømt også andre i andre byer i landet, ifølge menneskerettighetsgrupper og uavhengige medier.

Regjeringen vil gi politiet friere tøyler til å slå ned på narkotikabruk

I vår kommer regjeringens rusmelding. Her vil dagens regelverk rundt bruk og besittelse av narkotika strammes inn. Hvis regjeringen får det som de vil, får politiet større spillerom til å etterforske narkotikasaker, skriver Klassekampen.

Ap og Sps alternative rusreform skulle egentlig komme i fjor, men har latt vente på seg. Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet Lisa Marie Ness Klungland. sier at det har tatt tid å få avklart jussen.

– I dag følger ikke politiet opp besittelse og bruk av narkotika. Vi ser på hvilket rom det er for å endre det.

Flere utro tjenere avslørt i DNB

Norges største bank DNB har avslørt ansatte som stjeler kundelister, lekker interninformasjon og har forsøkt å manipulere datasystemene i oppsigelsestiden.

Banken har vært vitne til flere straffesaker som handler om korrupsjon, bedrageri og tilrettelegging for kriminell aktivitet, ikke bare blant kunder og eksterne aktører, men også hos bankens egne ansatte.

DNB følger i større grad med på trusler på innsiden av selskapet enn tidligere, skriver Dagens Næringsliv.

Mor, far og sønn tiltalt etter at sønnen giftet seg med 14-åring

En 26-åring må i dag møte i Agder lagmannsrett i Tønsberg, tiltalt for å ha giftet seg med en 14 år gammel jente i 2022. Han risikerer tre års fengsel. Også foreldrene til 26-åringen er tiltalt for å ha bidratt til at ekteskapet ble inngått, melder NRK.

I november i fjor ble de tre dømt til elleve måneders fengsel i Vestfold tingrett for brudd på ekteskapsloven , som forbyr noen å gifte seg med en person under 16 år. Alle tre har anket dommen.

Kongshaug tok bronse i skøyte-VM

Peder Kongshaug sikret bronsemedalje og satte ny personlig rekord på 1500 meter i skøyte-VM i Calgary i Canada i natt norsk tid. Kjeld Nuis fra Nederland tok sølv, kun seks tusendeler foran Kongshaug. Amerikanske Jordan Stoltz tok gull. Nord-Odal-løperen Sander Eitrem gikk inn til en niendeplass.

På samme distanse for kvinner endte Ragne Wiklund på 14. plass. Der tok japanske Miho Takagi gull. Sølvet gikk til kinesiske Mei Han, og nederlenderen Joy Beune kom på bronseplass.