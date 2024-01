Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) er i Berlin hvor han denne uken deltar på den landbruks- og matmessen Grüne Woche i Berlin. Messen, som har blitt arrangert siden 1926, er også et internasjonalt møtested for politikere, landbruks- og næringsmiddelindustrien.

– Vi skal heie på norsk lokalmat her i Berlin, sier Pollestad som startet oppholdet med å besøke matavdelingen Tysklands største varehus KaDeWe onsdag ettermiddag.

Der fant han også flere norske spesialiteter fra både større og mindre produsenter i hyllene.

Vil doble norsk lokalmat

Norge deltar med en hel delegasjon og Pollestad er under årets besøk særlig opptatt av å fremme norsk lokalt produsert mat. Han viser til at myndighetenes satsing på å fremme lokal produksjon har gått over all forventning. Nå vil han gå inn for å få en dobling av produksjonen de neste ti årene.

– Vi omsetter i dag lokalmat som har en lokal identitet og særegent historie for 12–13 milliarder kroner i året. Det som er viktig for meg er at dette er tilgjengelig, sier Pollestad til NTB.

For ti år siden ble det vedtatt en handlingsplan som skulle øke omsetningen av lokalt produsert mat og drikke fra norske gårdsbruk fra 3,5 milliarder til 10 milliarder kroner årlig innen 2025. Denne satsingen har gått over all forventning. Med Senterpartiet ved roret for landbrukspolitikken vil Pollestad legge en enda mer ambisiøs plan for veien videre.

25 milliarder

– Innen 2025 skulle vi nå en omsetning på 10 milliarder kroner. Nå som vi har nådd dette målet, har jeg tenkt at vi ikke skal stoppe her, men ta det videre, sier Pollestad.

– En ny ambisjon, et nytt mål er vi innen 2035. skal ha en omsetning på 25 milliarder kroner av lokal norsk mat, sier Pollestad.

Han trekker fram betydningen av økt norsk matproduksjon, at den skjer lokalt på bondegårder og kan bidra til økt lønnsomhet og bosetting.

– Det er gjort mye, men jeg tror det fremdeles er mye uforløst potensial og at dette er noe folk i Norge ønsker. Mange er opptatt av matpriser, men også smak og lokal forankring. Dette kan dessuten også være et viktig bidrag til å øke selvforsyningen i Norge, sier Pollestad, som bare ser positive sider ved en slik satsing.

Mindre enheter

Mens Europa sliter med salmonellautbrudd og forekomster av svinepest, har Norge så langt klart å holde slike dyresykdommer unna.

Pollestad ser ikke bort ifra at satsing på lokalmat fra mindre dyrehold også har elementer i sammenheng med dyrehelse og smittesituasjon.

– Stordrift kan være oppskrift på billig mat, men kanskje ikke på god beredskap. Det er mange ting på matfeltet som er knyttet opp mot hverandre. Det er ikke gitt at lokalmat skal være dyr mat – men det skal gi bonden den merverdien av foredling som skjer, sier Pollestad.