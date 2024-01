Kvinnen ble funnet hardt skadd og døde senere som følge av skadene, opplyser Innlandet politidistrikt.

En mann er pågrepet og siktet for drap. Politiet har ikke mistanke om at flere er involvert. Mannen meldte seg for politiet på Kongsvinger klokka 12.45 og ble pågrepet på stedet.

Ifølge politiet har mannen forklart at han kjørte av veien på vei til politistasjonen for å melde seg. Han skal ha fått haik, og politiet ber den eller de som har kjørt en haiker til Kongsvinger, om å ta kontakt med dem.

Kvinnen skal obduseres.

Politiet opplyser at det er grunn til å tro at siktede og avdøde kjente hverandre. De jobber med å få klarhet i hva relasjonen var.

Kvinnens pårørende er varslet.

Dette er den åttende saken politiet i Norge har åpnet drapsetterforskning i så langt i år. Det er totalt elleve ofre i sakene.