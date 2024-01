De siste ti siste årene, har i underkant av 68.500 personer søkt asyl på individuelt grunnlag. Ankomstene var høyest under flyktningkrisen i 2015, og lavest i koronaåret 2020, ifølge Utlendingsdirektoratet.

Blant disse var cirka 20.500 barn, og rundt 48.000 voksne. Nesten halvparten av barna, 9300 kom alene til Norge, altså enslige mindreårige asylsøkere

I tillegg til de ordinære søkerne kom det 2242 overføringsflyktninger til Norge i 2023.

Med ordinære asylsøkere menes de som søker beskyttelse på individuelt grunnlag. Dette skiller seg fra flyktningene fra Ukraina, som søker om kollektiv beskyttelse.

Syria er det største asyllandet etter Ukraina. Det kom omtrent 1560 asylsøkere fra Syria i fjor. De siste ti årene har det kommet rundt 19.200.

Det tredje største asyllandet i 2023 var Tyrkia med 531, etterfulgt av Eritrea med 329. Videre følger Afghanistan med 263 og Russland med 204 søkere

Wenche Fone, direktør i Beskyttelse i UDI, sier de høye tallene må sees i sammenheng med at asylinnvandringen til Europa har nådd sitt høyeste nivå siden flyktningkrisen i 2015 og 2016.

– Med en mer ustabil verden mener EUs asylbyrå at det kan forventes flere asylsøkere til Europa i 2024, sier hun og legger til at UDI opererer med et mulighetsrom på mellom 2000 og 10 000 asylsøkere, og et planleggingstall på 5000 i år, sier Fone.