NHO Reiseliv mener forslaget regjeringen la fram onsdag går tvert imot alle faglige råd som har kommet i prosessen.

– Dette er kun nok en skatt fra regjeringen på de som skaper verdier og arbeidsplasser, og bidrar ikke til et bærekraftig reiseliv, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at de skulle sette i gang prosjekter for å prøve ut besøksbidrag – også kalt turistskatt. Næringsdepartementet kom onsdag med sitt forslag:

Deres løsning er påslag på overnatting i kombinasjon med enten parkeringsbetaling og cruisepassasjeravgift eller dagbesøksavgift. Dette skal utredes.

Søppelrydding og dovask

Det skal ta penger fra turistene og finansiere for eksempel søppelrydding, vedlikehold av stier og vasking av toaletter.

– Om turistene bidrar litt ekstra til spleiselaget, kan populære reisemål legge mye bedre til rette for både fastboende, besøkende og næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

NHO Reiseliv mener at hele premisset for besøksbidrag har vært å begrense overturisme, særlig knyttet til cruisebåter og bobiler.

– Dette forslaget treffer ikke denne gruppen, men rammer de som skaper verdiene og arbeidsplassene i norsk reiselivsnæring, sier Krohn Devold.

Forslaget fra regjeringen skal utredes. De mener løsningen gjør at kommunene og næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov.

Regjeringen viser til at overnattingsavgift er den vanligste formen for besøksbidrag i Europa.

– Besøksbidrag ved overnatting er praktisk gjennomførbart og belaster lokalbefolkningen i veldig liten grad, sier Vestre.

Inngangsbillett

Næringsministeren sier han vet det er stort engasjement om dette og sier han skal ha en god dialog med næringen.

I tillegg til overnattingsavgiften åpnes det altså for at det kombineres med parkeringsbetaling eller avgift for cruisepassasjerer. Regjeringen skal også se nærmere på besøksavgift slik Venezia tester ut, der man betaler en inngangsbillett for å se byen.

– Besøksbidrag er noe helt nytt i Norge, og det vi gjør nå, er nybrottsarbeid. Vi har vært åpen om at det vil kreve et grundig lovarbeid før vi sender forslaget på høring.