En 22 år gammel mann ble drept søndag 26. november. Kjæresten, en 18 år gammel kvinne, er siktet for drapet. Politiet mener hun slo 22-åringen i hodet med et balltre. 18-åringen har innrømmet at hun slo med balltreet, men erkjenner ikke straffskyld for drap.

Mannens familie mente politiet kunne ha avverget drapet fordi han ba om hjelp tidligere samme kveld, da han havnet på legevakta. Politiet unnlot å gjøre noe fordi ingen av de to trengte legebehandling, har Sørøst politidistrikt tidligere opplyst til VG.

Familien reagerer kraftig på at saken er henlagt, og på at mediene ble informert om dette først, opplyser deres bistandsadvokat Hanne Wold Johansen i Elden Advokatfirma i en epost til NTB.

– At Spesialenheten ikke vil etterforske en sak som endte med drap, er vanskelig å forstå, sier hun og varsler etterspill. En klage vil bli levert inn til Riksadvokaten over selve beslutningen. Advokaten vurderer også å klage på at mediene ble informert før de pårørende.

Spesialenheten sier ifølge VG at et ikke er nok opplysninger som sannsynliggjør at politiet begikk en straffbar tjenestehandling.