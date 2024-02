Årsmøtet åpnet fredag ettermiddag, og det var leder Vegard Nilsen i Østbyen arbeiderlag som fremmet forslaget, skriver Adresseavisen.

Høgli ble i fjor valgt til leder i Trondheim Ap for to år, og hun står ikke på valg i år, men Østbyen arbeiderlag har tidligere meldt i et brev at de ikke har tillit til styrets leder og ønsker å velge en ny.

Lokallagsleder Trond Giske i Nidaros Sosialdemokratisk Forum (som er det største lokallaget i Trøndelag Ap), deltar også på møtet. Han ville ikke kommentere saken på vei inn i møtesalen, bortsett fra at han avviste at han sto bak.