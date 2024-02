– Det har dessverre vært en trist start på året der mange har mistet livet i drukningsulykker. I tillegg har det vært flere hendelser der folk har klart å berge seg selv eller blitt reddet opp av vannet av andre, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Redningsselskapets drukningsstatistikk for januar viser at vi må helt tilbake til 2008, da ni personer omkom, for å finne flere enn seks drukninger i denne vintermåneden.

Fire av drukningsulykkene i januar 2024 skjedde i Agder, mens to personer druknet i Nordland, og det var én drukningsulykke i både Rogaland og Vestland.

Statistisk sett skjer de fleste ulykker på vinterstid fra båt, men i januar i år er ulykkesbildet mer sammensatt når det kommer til hvilke aktiviteter ulykkene skjedde i forbindelse med, opplyser Redningsselskapet.

– Skal du for eksempel sjekke båten etter uvær eller snøfall, anbefaler vi å bruke flyteplagg og å være flere sammen. Det er glatt mange steder og lett å skli og falle i sjøen, sier Krangnes.