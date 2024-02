– Vi valgte et program for fem år. President Zelenskyj i Ukraina sa at det budskapet nådde helt fram til frontlinjen. Det var ikke kortvarig støtte, men støtte over tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under framleggingen av stortingsmeldingen.

Støre peker på at EU torsdag vedtok å gi 50 milliarder euro i langtidsbistand til Ukraina, og antydet at de kan ha vært inspirert av Norge.

– EU har nå vedtatt et fireårig program. Vi har fire år igjen. Her mener jeg Nansen-hjelpen har bidratt til at det tenkes langsiktig også andre steder, sier Støre.

Bidrar til lærerlønninger

Støtten i Nansen-hjelpen er både sivil og militær, og det brede omfanget av støtten blir vektlagt av statsminister Støre.

– Norske bidrag går til både luftvernmissiler og lærerlønninger, og bidragene har betydning både for Ukrainas forsvarskamp og for ukrainernes hverdagsliv. Ukrainere kjemper for sin overlevelse og frihet. Deres forsvarskamp er også vår kamp – en kamp for demokratiske verdier og europeisk sikkerhet. Derfor vil Norge fortsette å støtte Ukraina, sier Støre i en pressemelding.

Norsk støtte til ukrainske myndigheter gjennom Verdensbanken bidrar til at en halv million ansatte i skoleverket er sikret lønn hver måned, opplyser regjeringen.

Norsk støtte bidrar også til at 145.000 statsansatte og 56.000 ambulanse- og brannpersonell får lønn.

– Det hjelper myndighetene med å holde hjulene i gang, noe som er uvurderlig for innbyggernes kampmoral og kapasitet til å tåle å leve i et land i krig over så lang tid, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Vi må ha fokus på fred

Nansen-programmet ble til gjennom en samarbeidsavtale i Stortinget, som alle partiene er med på.

Gjennom fem år skal Norge gi 75 milliarder kroner i militær og humanitær hjelp til Ukraina.

I avtalen bes regjeringen komme tilbake med en stortingsmelding som utdyper flere detaljer om Ukraina-støtten, og det er den som legges fram fredag.

– Nansen-programmet er ikke et uttrykk for at krigen vil vare på ubestemt tid. Vi må ha et fokus på at det kan komme en fred, og det er et felles ansvar å se på hvordan den freden kan bli, sier Støre.

Han håper programmet etter hvert kan dreies mer mot gjenoppbygging og investering i framtiden.

– En dag må det komme en fredsslutning og det er opp til Ukraina å definere når og på hvilket grunnlag en slik fredsløsning kan utformes, sier han.