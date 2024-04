Turbinblad har knekt av vindmølle i Odal

I natt ble det kjent at et rotorblad på en vindmølle i Odal har knekt og falt av. Bladet er 72 meter langt. Selskapet bak vindparken har satt krisestab, og området er stengt. Ingen ble skadd.

Flere av vindmøllene i parken er under utbedring på grunn av feil på rotorbladene.

Flere kjørte svært fort

På flere steder i landet har politiet tatt sjåfører med tung fot på gasspedalen. I Løten i Innlandet kjørte en mann i 157 kilometer i timen i en 80-sone, noe politiet omtalte som hodeløst. I Ørsta ble en person tatt i 93 kilometer i timen i 60-sonen, og i Holmestrand kjørte en person i 129 kilometer i timen i 80-sonen.

Onsdag tok politiet i Sørvest en råkjører som kjørte tre ganger lovlig hastighet i en 40-sone.

Sør-Koreas statsminister tilbyr seg å gå av etter valgnederlag

Sør-Koreas statsminister Han Duck-soo og flere topprådgivere til president Yoon Suk-yeol tilbyr seg å gå av etter nederlaget i onsdagens valg.

Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Regjeringspartiet Folkemakt (PPP) tapte stort i onsdagens valg på ny nasjonalforsamling, og den liberale opposisjonen strammet grepet. PPPs leder har trukket seg.

Mer enn 80 prosent av ukrainerne tror fortsatt på krigsseier

Til tross for manglende framgang på slagmarken tror mer enn 80 prosent av ukrainerne på en seier i krigen mot Russland, viser en måling. 59,5 prosent av de spurte sa at de uten forbehold har tro på en seier i krigen, går det fram i målingen fra den ukrainske tankesmia Razumkov-senteret.

Ytterligere 23,4 prosent ga svar som heller mot ja, mens kun 11 prosent sa klart nei eller helte mot å si nei. 34,5 prosent sa at de ventet et russisk nederlag inne to år, mens resten trodde at krigen ville vare lenger.

Trump nektet utsettelse av hysjpenge-sak for tredje gang på tre dager

For tredje dag på rad nektet en ankedomstol i New York et forsøk fra Donald Trumps advokater på å få den såkalte hysjpenge-saken mot ekspresidenten utsatt.

Trumps forsvarere har argumentert for at saken må utsettes på ubestemt tid mens de forsøker å få dommeren i saken, Juan M. Merchan, fjernet. De utfordrer også flere av kjennelsene hans fra før saken.

Om det ikke kommer nok en anke, betyr onsdagens avgjørelse at den første av de fire straffesakene mot Trump får oppstart som planlagt 15. april.

Meldinger om angrep mot Kharkiv

Storbyen Kharkiv øst i Ukraina ble rammet av et russisk angrep torsdag morgen, ifølge ordfører Ihor Terehov. Han skriver på Telegram at det er hørt flere eksplosjoner i byen, som er Ukrainas nest største. Den ligger nordøst i Ukraina og grenser til den russiske Belgorod-regionen.

Det ble også hørt eksplosjoner i Zaporizjzja-regionen, ifølge guvernør Ivan Fedorov. Ukrainas medier melder om at det er sett krysserraketter i lufta. Russiske myndigheter hevder at tre ble drept i et ukrainsk angrep i Kursk-regionen.