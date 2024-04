– Vi skal være en ordentlig partner for EU. Det er riktig at Norge har utsatt dette lenge, så vi vil jo jobbe for det. Det er energiministeren som har hovedansvar for dette, men ja, det er intensjonen, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til Nationen.

EU-kommisjonen har bedt om at Norge innfører direktivet innen 13. august i år. Det har også kommet advarsler om straffesanksjoner fra EUs energikommissær, Kadri Simson, dersom det ikke blir innført innen fem måneder.

– Siden det er gjensidige forpliktelser, som EØS-utvalget sier, er det helt lov. Vi må bare ta innover at dette kunne vi ha jobbet med for flere år siden. Også før denne regjeringens tid. Det har blitt liggende for lenge, men nå tar Aasland tak i det, sier utenriksministeren til avisen.

Saken kan by på uroligheter internt i regjeringen. Senterpartiet har tidligere sagt at det er uaktuelt å sitte i en regjering som innfører direktivet, skriver Nationen.

Senterpartiets energipolitiske talsperson Gro-Anita Mykjåland sier til avisen at hun er skeptisk til EUs frist.

– Det finnes ingen frist. Kadri Simson i EU kan ikke bestemme og sette en frist for dette.