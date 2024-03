Aleksej Navalnyj begraves

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj gravlegges på Borisovskoje-kirkegården i Moskva. Begravelsen starter klokken 14, lokal tid. Navalnyj døde 16. februar i en fangeleir i Sibir, 47 år gammel. Dødsårsaken til Navalnyj er ikke kjent, og russiske myndigheter har avvist påstander om at Putin er ansvarlig for dødsfallet.

Obos med boligpriser for februar

I dag legger Obos fram boligpristallene for februar. For en måned siden ble det kjent at prisene hadde steget 1 prosent i Oslo og 2 prosent på landsbasis de siste tolv månedene.

Alexander Stubb tar over som president i Finland

Alexander Stubb tar formelt over som president i Finland etter at han vant valget i februar. Konservative Stubb fikk drøyt 51 prosent av stemmene i andre valgrunde i det finske presidentvalget i februar. Han erstatter avtroppende president Sauli Niinistö, som har sittet siden 2012.

Sluttprosedyre i Trump-sak i Georgia

I dag skal det holdes avsluttende prosedyrer i saken der Donald Trump og hans medtiltalte forsøker å diskvalifisere statsadvokat Fani Willis i Fulton fylke fra saken om forsøk på valgpåvirkning i delstaten. I tillegg skal en dommer etter planen vurdere Trumps begjæring om å utsette den føderale rettssaken 20. mai om håndtering av hemmelige dokumenter.

Skiskyting: Verdenscup i Holmenkollen

Etter at kvinnenes normaldistanse ble avlyst på grunn av dårlig vær torsdag, får Ingrid Landmark Tandrevold og co. en ny mulighet fredag. Johannes Thingnes Bø og resten av herreeliten skal etter planen også gå normaldistanse. Da er det ventet litt mindre vind, men fortsatt nedbør nær hele dagen. De nye starttidene for fredagens renn er kvinner 12.30 og menn 15.30.