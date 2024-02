Møtet kan skje fredag. Det var TV 2 som først meldte om møtet, og at det ligger an til at komiteen vil sende brev til regjeringen og be om å få innsyn i nye dokumenter i saken.

Flere partier ønsker å få informasjon som ble omtalt i Dagens Næringsliv onsdag, opplyser Frølich. Der kom det fram at Ap-nestlederen allerede i 2022 skal ha hatt kjennskap til at millioner regjeringen delte ut, også kom Utøya AS til gode. I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med.

Brenna var kunnskapsminister da tildelingen ble gjort. I dag er hun arbeids- og inkluderingsminister.

– Spørsmålet er om komiteen har fått all relevant informasjon om saken, sier han til NTB.

DNs sak kom ut bare timer før kontrollkomiteen la fram sine konklusjoner i habilitetssakene knyttet til en rekke tidligere og nåværende statsråder. Flertallet i komiteen retter kritikk mot Brenna, men på grunn av de nye opplysningene vurderer flere partier å skjerpe kritikken. Komiteens innstilling skal behandles i Stortinget i tirsdag.

Kritikken mot Brenna gjelder tildeling av penger til Wergelandsenteret, Raftostiftelsen og Utøya AS og at hun utnevnte sin venn Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.