Det melder VG.

Avisen filmet bilen som prinsessen ankom i på vei inn til Rikshospitalet.

Mandag fikk kong Harald besøk fra store deler av resten av kongefamilien. Da kronprins Haakon møtte pressen i Bergen tidligere tirsdag, ga han en oppdatering på kongens helsesituasjon.

– Han er fortsatt redusert og trenger tid til å bli bedre, så det er nok nødvendig at han blir på sykehuset en stund til, sa kronprins Haakon til NTB.

Kronprinsen fortalte videre at kongen under mandagens besøk gjorde det tydelig at han syntes det var fint å være hjemme igjen.

– Det er mange som har stått på for å få til det på en trygg og bra måte, sa kronprinsen.