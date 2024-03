– IS finnes ikke i denne saken, bare Etterretningstjenestens agent, sa advokat Marius Dietrichson da han holdt sitt innledningsforedrag for Oslo tingrett tirsdag formiddag.

Terrortiltalte Zaniar Matapour bestrider ikke forholdene som er gjengitt i tiltalen etter masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni for drøyt halvannet år siden. Han har forholdt seg slik det er beskrevet der, ifølge forsvareren. Men resten av innledningen handlet i stor grad om hvorfor det ble sånn og om utfallet kunne vært et annet hvis det ikke var for rollen til Etterretningstjenestens hemmelige agent spilte.

– Hadde dette skjedd om det ikke hadde vært for agenten? Er det slik a E-tjenesten, uansett om den så inderlig vel vil gjøre alt godt, ikke gjorde Norge tryggere, men mer utrygt? Det er en vurdering retten må inn i, sa Dietrichson.

Han svarte bekreftende i pausen som fulgte på at han mener svaret på det spørsmålet langt på vei er «ja», basert på den begrensede mengden informasjon aktørene og forsvareren har fått innsyn i.

Gjorde Norge utrygt

– Jeg frykter E-tjenesten her, dessverre, denne dagen har gjort Norge mer utrygt og ikke tryggere. Det er det spørsmålet vi har søkt å besvare gjennom å få innsyn, og det svaret vi får fra E-tjenesten, som selv bestemmer hva vi får vite, er at nei, det får vi ikke, sa Dietrichson til pressen.

Han stilte i innledningen en rekke spørsmål ved agentens elektroniske kommunikasjon med en kvinne i dagene og ukene før masseskytingen og om den kan ha tilskyndet eller på andre måter ha innvirket på valget om å gå til angrep.

Kvinnen skrev at «brødre» ønsker å begå et angrep og ville ha IS' anerkjennelse i forkant og at ekstremistorganisasjonen skulle ta på seg ansvar for angrepet etter at det var gjennomført. Hun trodde hun snakket med et framstående IS-medlem – en mann som var shariaekspert og ansvarlig for IS' utenlandsoperasjoner.

Spørsmålet retten må vurdere er hvor grensen for lovlig og ulovlig provokasjon går – og om den er krysset i denne saken. En provokasjon er ulovlig når den utløser en handling som ellers ikke ville bli begått.

– Ga han klarsignal?

I meldingsutvekslingen med kvinnen understreker agenten at det er veldig viktig at mannen som skal utføre angrepet, er oppriktig og troverdig, og at angrepet må påføre «de vantro» stor skade og ha dyp innvirkning på dem.

For at IS skulle påta seg ansvaret, var det nødvendig å få en troskapserklæring som skulle publiseres på internett.

Matapour spilte inn sin troskapsed under en time før han åpnet ild mot festglade mennesker i Oslo sentrum. Den ble sendt agenten kort tid etter at angrepet var utført, sammen med tiltaltes identifikasjon.

«Vi setter stor pris på det han er i ferd med å gjøre. Uansett hva han trenger, så skal vi skaffe det», skriver agenten i dagene før.

– Retten må ta stilling til om dette er et «go ahead», sa Dietrichson.