I et brev fra Oslo tingrett, omtalt av VG og TV 2 , skal Matapour ha bedt om å få forlate retten når de fornærmede skal forklare seg.

Det får han ikke lov til. 44-åringen skal først forklare seg på rettssakens sjuende dag.

Forsvarer Marius Oscar Dietrichson har varslet retten om at hans klient trolig ikke kommer til å ville gi noen forklaring. Overfor VG ønsker ikke forsvareren å kommentere brevet.

Matapour er tiltalt for grov terrorhandling etter at han åpnet ild utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo natt til lørdag 25. juni 2022. Totalt 266 personer har status som fornærmet i saken.

Matapour ble pågrepet kort tid etter at han åpnet ild. Han nekter straffskyld.

Rettssaken starter tirsdag 12. mars.