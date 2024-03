Torsdag 24. august gikk en 23 år gammel student til angrep på to kvinnelige ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO). En 63 år gammel førsteamanuensis ble påført 19 knivstikk av en student.

Arbeidstilsynet har gjennomgått rutinene etter hendelsen. I tilsynsrapporten er det funnet grunn til å gi fire pålegg til UiO.

Fire pålegg

Det første pålegget handler om risikovurdering. Neste pålegg handler om manglende opplæring.

Arbeidstilsynet har også funnet at instituttet ikke har hatt en rutine for å forebygge og håndtere situasjoner med vold og trusler, men at det har vært opp til hver enkelt ansatt å håndtere det.

Det siste pålegget handler om manglende HMS-opplæring.

– Vi mener at det er alvorlig at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har forebygget faren for vold og trusler, sier seksjonsleder Kirsti Been Tofte i Arbeidstilsynet til Khrono.

Jobbes med rapport

I et brev til avisen anerkjenner UiO at det er et behov for å gjøre lokale risikovurderinger og de opplyser at det jobbes med en rapport om vold, trusler og uheldige belastninger.

UiO anerkjenner videre at verneombud og ledelse ved instituttet har manglet HMS-kurs, men sier de har problemer med å forstå pålegget som har blitt gitt. De peker på at UiO har en godkjent bedriftshelsetjeneste og en egen enhet for HMS og beredskap.

Studenten ble siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade. Han erkjenner kun straffskyld for sistnevnte.