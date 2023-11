– Det er bra at Norske tog og togprodusenten Stadler har kommet frem til løsninger som gir enda bedre tilgjengelighet for passasjerer som bruker rullestol. Regjeringen ønsker at flere skal reise miljøvennlig med tog. Vi har tatt brukerorganisasjonene på alvor for å bidra til å oppnå dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Norske tog tildelte i februar den sveitsiske togprodusenten Stadler en kontrakt på 8 milliarder kroner for kjøp av 17 nye fjerntog. Men innkjøpet ble møtt med sterke reaksjoner etter at det ble kjent at togene ikke er universelt utformet. Rullestolbrukere er avhengige av assistanse og må løftes om bord ved hjelp av heis.

Nå har man altså funnet en løsning.

Rullestolbrukere vil få tilgang til en større del av toget og vil kunne bevege seg fritt mellom familievognen og vognen som inneholder blant annet bistro. Løsningen gir flere rullestolheiser og ett ekstra handikaptoalett, skriver departementet.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er glad for at samferdselsministeren lytter til tilbakemeldingen de har gitt.

– Alt er ikke på plass, men endringene som gjøres på første 17 togene er gode. Når det skal kjøpes enda flere tog i fremtiden forventer vi et mye tettere samarbeid. Forhåpentligvis kan vi også klare å få på plass trinnfri adkomst til slutt, sier Elvestad.

Hun kaller endringen for en stor seier.

– Neste kapittel blir å se på en styrking av lovverket så vi slipper slike kamper i fremtiden.