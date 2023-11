De fire tiltalte skal ifølge tiltalen ha tvunget den fornærmede mannen inn i en bil på østsiden av Trondheim ved 23-tiden mandag 8. mai, og deretter kjørt til Byåsen. Her skal fornærmede ha blitt holdt til fange og utsatt for vold, skriver Nidaros.

To av de tiltalte skal deretter ha formidlet et bilde av den fornærmedes mannen til hans far, hvor mannen blir truet med en pistol. Han skal senere ha betalt et større pengebeløp til en av personene han ble satt i kontakt med av den ene tiltalte.

Verken statsadvokaten eller de siktede mennenes forsvarere ønsker å kommentere tiltalen overfor avisen.

Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen i saken, som starter 11. desember.