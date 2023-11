Avstemningene legger til rette for et vedtak om deling før sommeren 2024, og at en eventuell deling av Kristiansand kommune vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2026.

– Vi mener det er viktig å få synspunktene til innbyggerne for å avgjøre om Søgne og Songdalen skal deles eller ikke. Vi foreslår at folkeavstemningene blir gjennomført i uke 4 og 5 i 2024, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding.

Stortinget har behandlet et forslag om endring i inndelingsloven. Dette gir departementene en generell hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer blant annet i saker hvor departementet har tatt initiativ til grenseendring.