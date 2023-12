– Ved å opprette Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO) styrker vi sikkerheten i de digitale løsningene og forbedrer samordningen mellom departementene, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung (Ap).

Den nye etaten vil bestå av IT-miljøene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Utenriksdepartementet (UD).

Organisasjonen skal levere en felles funksjonell, sikker og moderne IT-løsning i regjeringsapparatet. Anders Aagaard Sørby har blitt utnevnt som direktør for DIO.

– Vi er svært glade for å ha fått Anders Aagaard Sørby med på laget for å lede DIO. Jeg ser fram til å jobbe tett sammen med ham og sørge for at departementene har sikre og effektive digitale løsninger, sier Tung (Ap).