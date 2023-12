Begravelsesseremonien starter fredag klokken 12, en time senere holder familien pressekonferanse.

Ifølge talsperson for familien, Osman Rahmani, har det vært hjerteskjærende for familien å være vitne til at Farid, slik de ser det, blir fremstilt i et negativt lys. De ønsker derfor å bryte stillheten, sier han.

Politiet kommer til å være synlig til stede i begravelsen.

Det har vært steile fronter mellom miljøet til den drepte og den siktede 14-åringen, som er under kriminell lavalder og derfor ikke kan straffes for drapet.

– I etterkant av drapet har politiet mottatt flere anmeldelser som går på trusler fra omgangskretsen til den siktede og avdøde, sier politiadvokat Børge Enoksen.