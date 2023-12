Drone- og rakettangrep i Ukraina

Russiske styrker har gjennomført droneangrep mot byen Lviv vest i Ukraina og rakettangrep mot landets nest største by Kharkiv i nordøst i natt.

I Lviv, som ligger nær grensen til Polen, dreiede det seg om to droneangrep. I Kharkiv ble det registrert minst seks eksplosjoner i det lokale myndigheter beskriver som et massivt angrep. Det er ikke kommet meldinger om drepte eller sårede i noen av de to byene.

Trump stenges ute fra Maine-valg

Delstatsmyndighetene i Maine diskvalifiserer Donald Trump fra deltakelse i Det republikanske partiets primærvalg på grunn av rollen han spilte i kongresstormingen 6. januar 2021. Det kunngjorde delstatsminister Shenna Bellows, en demokrat, i natt.

Bellows viser til en bestemmelse i grunnloven som nekter personer som har gjort seg skyldige i «opprør eller oppvigleri» å inneha et offentlig verv. Trumps valgkampstab varslet senere i natt at de går rettens vei for å omgjøre Bellows' avgjørelse.

Mann funnet død etter fall i industrihall i Alver

En mann i 40-årene ble i går kveld funnet død gulvet i en industrihall i Eikangervåg i Alver kommune i Vestland. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.50. Mannen ble erklært død på stedet.

– Det var pårørende som fant avdøde og varslet nødetatene., fortalte operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt i natt.

Politiet har gjort innledende undersøkelser på stedet og de tror at avdøde har stått på en stige for å montere en varmepumpe. Under arbeidet har han falt fem-seks meter ned på gulvet.

Drone og rakett skutt ned over Rødehavet

Et amerikansk marinefartøy har skutt ned en drone og en rakett over den sørlige delen av Rødehavet.

Det var 18 skip i området da dronen og raketten ble sendt fra Jemen mot skipspassasjen. Ingen ble drept eller såret, og det oppsto helle ringen ødeleggelser, fremkommer av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) i natt. Det var den Iran-støttede Houthi-bevegelsen som sto bak, uttaler Centcom.

Meldinger om israelske angrep i Syria

Israel har to ganger på få timer angrepet mål sør i Syria og i nærheten av Syrias hovedstad Damaskus. Det opplyste syriske statlige medier i natt.

Israel kommenterer sjelden enkeltangrep i Syria, men har gjentatte ganger sagt at de ikke vil tillate at Iran utvider sin tilstedeværelse i nabolandet. Iran er alliert med Syrias president Bashar al-Assad.

Bistandsadvokat klager på henleggelse av voldtektssak i Vesterålen

Voldtektssaken i Kleiva i Vesterålen, der fire menn var siktet i 2022, ble henlagt i begynnelsen av desember. Nå ber fornærmede om at etterforskningen tas opp igjen.

Bistandsadvokat Trude Marie Wold forteller til Bladet Vesterålen at fornærmede ikke er enig i henleggelsen. – Dette er en traumatisk opplevelse for henne, og hun kan ikke gjøre annet enn å klage. Det er viktig for henne, naturlig nok, sier advokaten til avisen.