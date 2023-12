Forslaget ble vedtatt med stemmene fra regjeringspartiene, SV, Rødt, MDG, Venstre og Høyre. Kun Fremskrittspartiet stemte mot.

Lånet som ble gitt av eiendomsselskapet Norwegian Property, strider mot en rekke lover og regler, blant annet Grunnloven.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag 8. desember da den ulovlige låneavtalen på 200 millioner kroner ble kjent.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at låneavtalen ikke er omtalt i årsrapporten eller regnskapstallene for 2022. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

Det til tross for at Riksrevisjonen mottok en uttalelse fra NSM-ledelsen i juni i år der de bekreftet å ha gitt all relevant informasjon for 2022-regnskapet.