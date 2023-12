Politiet melder om full overtenning og at det står flammer ut av andre etasje. Slukking pågår, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen.

– Vi har fått melding om at det kanskje kan være en person inne, men vi går inn med røykdykkere for å søke, sier vaktleder Svein Nesse i 110-sentralen sørvest til VG.

Sørvest politidistrikt skriver at to personer er registrert på adressen. Ingen av dem er gjort rede for.

– Det er uvisst om de er hjemme eller om huset er tomt.

To nabohus har blitt evakuert på grunn av mye røyk.