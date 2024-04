2709 biler ble meldt stjålet i fjor, en økning på 13,9 prosent, ifølge tall fra Finans Norge.

Etter år med lavere tall under koronapandemien blomstrer vinningskriminaliteten igjen, ifølge forsikringsselskapet If.

– Aktiviteten virker faktisk å være litt høyere nå innen ulike typer vinningskrim. De mobile vinningskriminelle er tilbake for fullt her i landet. Bilkrim skjer gjerne ved at bander som har spesialisert seg på ulike merker og modeller, opererer intensivt i perioder, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Tallene er likevel barnemat målt mot hva de lå på for to tiår siden. I 2003 ble det stjålet 14.600 biler i Norge.

– Etter hvert som bilene har fått ny sikkerhetsteknologi, har antallet biltyverier gått kraftig ned her i landet. Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard har gjort det mye vanskeligere å stjele en bil, sier Clementz.