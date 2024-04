Hysjpengesaken mot Donald Trump starter

Hysjpengesaken mot Donald Trump begynner i New York. Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget i 2016. Angivelig fikk Daniels pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Kravoverlevering i kommuneoppgjøret

Forhandlingene i lønnsoppgjøret starter i KS-området - det gjelder alle landets kommuner bortsett fra Oslo. Partene må bli enige innen midnatt natt til 1. mai. Hvis det ikke lykkes, vil oppgjøret gå videre til mekling.

Hvis heller ikke meklingen fører til noe resultat, kan det blir streik fra 24. mai.

Orkla og Freia krangler om blåfarge - møtes i retten

Orkla mener den blågule Freia Boble-emballasjen ligger for tett opp mot deres blå egen bestselger Stratos. Orkla krever et forbud mot Boble-emballasjen, at sjokoladen tilbakekalles fra markedet og erstatning. Rettsaken går over to dager i Oslo tingrett.

Senterpartiet holder landsstyremøte

Ungdomskriminalitet blir et av temaene når Senterpartiet samles til landsstyremøte mandag. Senterungdommen varsler at de vil bruke møtet til å ta opp inntektssituasjonen for bøndene. Regjeringen gikk forrige uke til Høyre for å sikre ny landbrukspolitikk som de mener skal tette inntektsgapet for bøndene, og stortingsmeldingen behandles denne uken. Det to dager lange møtet åpnes ved at partileder Trygve Slagsvold Vedum taler.

Konferanse om Sudan

Krigen i Sudan har pågått ett år, men krigen har fått lite oppmerksomhet. Hvor mange liv som er tapt, vet ingen med sikkerhet.

– Etter ett år er vi nå vitne til verdens verste fluktkrise, som på vår vakt risikerer å bli verdens største sultkrise. Samtidig er finansieringen av den humanitære responsplanen minimal, sier Flyktninghjelpens landdirektør Will Carter.

Frankrikes utenriksminister Stephane Sejourne, Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock, EUs utenrikssjef Josep Borrell og EUs kommissær for krisehåndtering og nødhjelp, Janez Lenarcic, møtes i Paris til en konferanse for å skaffe Sudan humanitær hjelp.