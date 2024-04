Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor sier søndag morgen til Bergens Tidende at feilen ble meldt rettet like etter klokka 1 i natt.

– Etter hva jeg vet, er det heller ingen følgefeil. Togene kjører som normalt, sier Wang.

Bergensbanen ble lørdag stengt mellom Hallingskeid og Finse på grunn av strømproblemer. Et tog med 250 passasjerer ble stående i flere timer i en tunnel mellom Fagernut og Hallingskeid.